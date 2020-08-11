Строительство метро от Алтынсарина до Момышулы закончат в конце 2021 года

Алматы. 11 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы строительство линии метро вдоль пр. Абая, от проспекта Алтынсарина до улицы Момышулы закончат в конце 2021 года, заявил заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан.

«Продолжается строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена, которая включает в себя станции Сарыарка и Достык и линию метро протяженностью 3,1 км вдоль проспекта Абая в западном направлении, от проспекта Алтынсарина до улицы Момышулы. Срок его завершения запланирован на конец 2021 года», — сказал Абжахан во вторник на онлайн-брифинге по вопросам развития дорожной инфраструктуры.

По его словам, работы идут в соответствии с графиком, финансирование обеспечено.

«Также в 2020 году начато строительство третьего пускового комплекса метро, который включает перегонные тоннели «станция Достык — станция Калкаман», протяженностью 2,4 км по проспекту Абая от улицы Яссауи до улицы Ашимова, в северном направлении по улице Ашимова в микрорайон Калкаман», — сказал Абжахан.

Работы только начаты. При своевременном финансировании работа запланирована, по его данным, на три года.