Алматы. 11 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы прокурор запросил для Асии Тулесовой один год лишения свободы.

«Прошу признать виновной Тулесову Асию по ч.2 ст. 378 и ч.1 ст. 380 УК РК. По ч.2 ст. 378 назначить ей штраф в размере 80 МРП или Т222 тыс. 240, по ч.1 ст. 380 назначить ей один год лишения свободы. Путем поглощения более-менее серьезного наказания более серьезным, окончательно назначить наказание в виде одного года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности», — сказал прокурор Ерлан Куланбаев на заседании суда во вторник.

При этом он потребовал взыскать с Тулесовой 15 МРП в фонд потерпевших, а также судебные издержки.

По мнению прокурора действия Тулесовой представляют общественную опасность, поскольку являются преступлением против порядка управления, привлеченный стороной защиты эксперт-филолог является материально заинтересованным лицом, поскольку заключение было дано в воскресенье, а о заинтересованности свидетеля защиты говорит то, что «он пытался давать оценку действиям сотрудников полиции».

Напомним, 6 июня в Нур-Султане и Алматы прошли митинги. Сообщалось, что в Алматы во время митингов в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Асия Тулесова. Позже она сообщила МИА КазТАГ, что ее отпустили и даже не дали ей протокол, однако к вечеру выяснилось, что ее задержали вновь. И также вскоре отпустили. В тот же день в сети ряд блогеров распространил 11-секундное видео, на котором видно, как Тулесова сбивает с головы полицейского фуражку.

7 июня мама другого известного активиста – Бейбарыса Толымбекова – Ляззат Толымбек рассказала о том, что за миг до указанного видео-эпизода Тулесова пыталась помешать увезти стариков в автозаке, но силовики повалили ее на землю и даже не помогли встать.

8 июня стало известно, что Тулесову вызвали в полицию в качестве подозреваемой. 9 июня сообщалось, что полиция Алматы вменяет Тулесовой две статьи Уголовного кодекса – 378 (оскорбление представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти). Сама Тулесова объяснила свой поступок эмоциональным порывом в ответ на «бесчеловечное жестокое и противозаконное обращение полиции с мирными безоружными гражданами, не представляющими никакой опасности для общества, пришедшими на мирный митинг, чтобы выразить свои мирные требования».

10 июня Тулесову арестовали.