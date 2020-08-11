Улицу Жубанова в Нур-Султане частично перекроют до 28 августа

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Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ — Улицу Жубанова в Нур-Султане частично перекроют до 28 августа, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«Улицу Жубанова частично перекроют до 28 августа. (…) Дорожно-ремонтные работы по улице Жубанова ведутся на отрезке от улицы Кенесары до тупика с 11 до 28 августа», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что в этой связи жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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