Караганда. 11 августа. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Карагандинской области на 12-13 августа, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

«12-13 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что в Караганде 12 августа ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду.