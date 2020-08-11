Золото резко подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

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Алматы. 11 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $2044,5.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 14,2.

Стоимость унции золота в евро составила 1734,96 (+9,61), а в британских фунтах – 1561,38 (+8,4).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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