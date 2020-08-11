Сотрудников таможенного поста «Нур жолы» задержали по подозрению в получении взяток

Талдыкорган. 11 августа. КазТАГ — Сотрудников таможенного поста «Нур жолы» в Алматинской области задержали по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры (ГТП) РК.

«По инициативе ГТП антикоррупционной службой по Алматинской области 10 августа в рамках работы по пресечению коррупции среди госслужащих задержаны сотрудники органов государственных доходов таможенного поста «Нур жолы», а также ветеринарного и фитосанитарного контроля. (…) Они подозреваются в получении взяток на системной основе за беспрепятственный пропуск через государственную границу», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данным ведомства, проводятся необходимые следственные действия.

«Ход расследования дела находится на контроле главной транспортной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — резюмируется в сообщении.