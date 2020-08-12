58-километровая очередь из едущих в КНР грузовиков скопилась в РК перед пунктом «Нур жолы»

Талдыкорган. 12 августа. КазТАГ – 58-километровая очередь из едущих в Китай грузовых транспортных средств (ТС) скопилась в Казахстане перед пунктом «Нур жолы», сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.

«В виду пандемии Китайская народная Республика принимает мало транспорта из других стран, из-за чего на пункте пропуска образовалось большое скопление грузового автотранспорта, стоящих в очереди. Ее длина на сегодняшний день составляет 58 км, 2366 грузовых ТС», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что на месте удалось выявить незаконную деятельность посредников, предлагавших свои услуги по ускоренному пересечению пропускного пункта.

«Эти действия противозаконны. И важно, чтобы сами водители не создавали спрос, желая окольными путями миновать общую очередь. Уже несколько человек из числа посредников привлечены к ответственности. Кроме того, нарядами патрульной полиции в ходе обеспечения дорожной безопасности вблизи пункта «Нур жолы» выявлены факты грубого нарушения ПДД, за что, в соответствии с административным законодательством, были приняты меры. Ситуация здесь стабильная и контролируемая», — заверил первый заместитель начальника ОП Панфиловского района Алматинской области Жандос Кавлиев.

Напомним, 11 августа главная транспортная прокуратура сообщила о том, что в Алматинской области были задержаны сотрудники органов государственных доходов таможенного поста «Нур жолы», а также ветеринарного и фитосанитарного контроля. Задержанные подозреваются в получении взяток на системной основе за беспрепятственный пропуск через государственную границу. Как рассказал позже агентству КазТАГ источник, знакомый с деталями следствия, в деле фигурируют 14 таможенников. По словам собеседника агентства, следователи запросили их личные дела, в том числе материалы, которые могут содержать государственные секреты. Также он уточнил, что задержание проводили совместно с КНБ, но само дело находится в производстве антикоррупционной службы.