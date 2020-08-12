Алматы. 12 августа. КазТАГ – Протестующие намерены перекрыть дороги по всей Беларуси, задержаны более 6 тыс. человек, сообщают белорусские СМИ.

«С 11 на 12 августа в белорусских городах были задержаны более тысячи человек. Пострадал 51 человек, 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, некоторые из них госпитализированы. По фактам нападения на сотрудников МВД возбуждено 17 уголовных дел», — цитирует Tut.by в среду заявление министерства внутренних дел Беларуси.

По данным самого издания за три дня были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали больше 250, один человек погиб.

Граждане по всей стране объявляют о бессрочной общенациональной забастовке. В 19.00 по местному времени бастующие намерены перекрыть все центральные трассы страны.

После применения участниками протестов пиротехники в Беларуси запретили продажу пиротехнических изделий.

«С сегодняшнего дня в стране запрещена оптовая и розничная торговля петардами, фейерверками и прочей пиротехникой: вступило в силу постановление Совета министров от 11 августа 2020 г. №475 «Об обороте пиротехнических изделий», — сообщает популярный белорусский Telegram-канал NEXTA Live.

Сообщается о продолжающемся насилии со стороны силовых структур в отношении гражданских, находящихся на улице, а также о задержаниях журналистов, в том числе российских и западных СМИ.

Многочисленные независимые наблюдатели оценивают применение силы со стороны властей как чрезмерно жестокое и непропорциональное действиям мирного населения.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко по данным экзит-полов набрал более 80% голосов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей.