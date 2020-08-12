Цены на золото рухнули по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1939,65.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 56,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1646,76 (-47,75), а в британских фунтах – 1479,57 (-44,83).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.