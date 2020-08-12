Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части территории Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на севере сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, дождь, временами сильный. Временами гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +18+20.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +15+20.

В Акмолинской области дождь с грозой, местами сильный. Днем +19+24, ночью +10+15.

В Актюбинской без осадков, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +8+13.

В Атырауской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +14+19.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +16+21.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал. ветер 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +12+17.

В Туркестанской области без осадков, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +18+23.

В Кызылординской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской без осадков. Днем +26+31, ночью +9+14.

В Костанайской области дождь с грозой, ночью и утром местами туман, ветер 18 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +15+20.

В Карагандинской области дождь с грозой, град, шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Алматинской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +18+23.

В Мангистауской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +27+32, ночью +17+22.

В Павлодарской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.