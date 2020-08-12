Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Карагандинской области в четверг, возможен град

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Караганда. 12 августа. КазТАГ — Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Карагандинской области 13 августа, возможен град, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

«Местами дождь, гроза, шквал, возможен град (преимущественно на севере и востоке области), туман (преимущественно на севере и в центре области). Ветер западный, северо-западный 9-14, на севере и востоке порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью составит +8+13, на юге области +16+21, днем +17+22, на юге области +25+30.

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