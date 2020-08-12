В I полугодии добыто сырой нефти более 14 млн тонн — ТШО

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Демвыбор Токаева Демвыбор Токаева
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Алматы. 12 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В I полугодии 2020 года ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) добыла сырой нефти 14,26 млн тонн, сообщает компания.

«В первой половине 2020 года объемы добычи сырой нефти составили 14,26 миллиона тонн (112,51 млн баррелей)», — говорится в сообщении на официальном сайте ТШО.

Согласно информации, в I полугодии ТШО реализовала более 725 тысяч тонн сжиженного газа, 3,9 млрд куб. м. сухого газа, а также более 1,3 млн тонн серы.

Также, в I полугодии прямые выплаты Казахстану составили $3,9 млрд.

Также ТШО закупил товары и услуги казахстанских поставщиков на $2 млрд, включая $1,4 млрд в рамках ПБР-ПУУД (проект будущего расширения — проект управления устьевым давлением).

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