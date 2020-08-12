Минюст РК винит Стати во лжи и просит СМИ не публиковать ее «до официального сообщения»

Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Министерство юстиции Казахстана обвинило молдавского олигарха Анатола Стати в распространении заведомо ложной информации и попросило СМИ не публиковать ее «до официального сообщения».

«Сегодня Анатол Стати распространил заведомо ложную информацию касательно процесса в США. Просим воздержаться от публикации до официального сообщения министерства юстиции, которое будет опубликовано на официальном ресурсе ведомства в ближайшее время», — говорится в официальном сообщении, распространенном в среду.

При этом, в пресс-службе минюста корреспонденту МИА КазТАГ не смогли уточнить, какого рода «ложная информация» была распространена Стати. В открытых источниках какой-либо информации о Стати в связке с упоминанием Казахстана за последнюю неделю не найдено.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.