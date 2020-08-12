Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Перечень объектов приватизации на 2016-2020 годы изменился в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» следующие изменения и дополнения: в приложении 1 к указанному постановлению: в перечне крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке: в разделе «Министерство энергетики Республики Казахстан»: строку, порядковый номер 9.1 (АО «Парк ядерных технологий» – КазТАГ), исключить; в разделе «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан»: строку, порядковый номер 11.1 (АО «Казспортинвест» – КазТАГ), исключить», — говорится в постановлении правительства.

Также кабмин расширил список объектов АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына», которые подлежат первичному размещению на рынке акций (IPO), включив в список ТОО «Актауский Морской Северный Терминал».

Изменился список объектов для IPO по АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – из списка исключено ТОО «Парк хранения сжиженного газа» Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) – оно передается в конкурентную среду как дочернее или зависимое предприятие ФНБ.

Пересмотрен список, предназначенный как для IPO, так и для продажи стратегическому инвестору по АО «Самрук-Энерго», в частности, в перечент включено ТОО «Тегис Мунай», в составе которого находится ТОО «Мангышлак Мунай».

Из перечня приоритетных объектов для передачи в конкурентную среду исключено также АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

«В перечне организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации: в разделе «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан»: строку, порядковый номер 44.2 (АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова – КазТАГ), исключить; в разделе «Министерство финансов Республики Казахстан»: строку, порядковый номер 68.3 (Международный аэропорт города Петропавловска – КазТАГ), исключить; (…); в разделе «Министерство обороны Республики Казахстан»: строку, порядковый номер 81.1 (АО «Әскери құрылыс» – КазТАГ), исключить», — сказано в постановлении.

В Нур-Султане из списка объектов приватизации исключены АО «Астана-Зеленстрой» и ТОО «Астана Тазалық».