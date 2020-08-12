Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Обучающимся за рубежом студентам Казахстана помогут перевестись в отечественные вузы, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы и из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с проблемой выезда в вузы по месту обучения. Большинство зарубежных вузов перешли на дистанционную форму обучения, однако часть вузов не может предоставить услуги по дистанционному обучению. Студентам, которые не могут выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, формат данной процедуры упрощается. Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приемную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме.