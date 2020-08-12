Протесты в Беларуси продолжаются, Евросоюз призвал к диалогу и может ввести санкции

Алматы. 12 августа. КазТАГ – В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов, Европейский Союз призвал к диалогу, чтобы избежать дальнейшего насилия, сообщают зарубежные СМИ.

По информации украинского издания «НВ», в Минске началась активная зачистка улиц от демонстрантов, есть задержанные и пострадавшие. Силы безопасности используют против протестующих световые и шумовые гранаты и прочесывают дворы. Общее число задержанных составляет около 5 тыс., 200 человек доставлены в больницы.

При этом сотрудники силовых структур задерживают журналистов, в том числе, и иностранных, и отбирают отснятый материал. В стране третий день не работает мобильный интернет.

По информации Цензор.net, президент Литвы призвал провести внеочередное заседание Совета Европы для обсуждения мер по стабилизации ситуации в Беларуси и обсуждения рычагов воздействия.

Tut.by сообщает, что ЕС еще призвал политическое руководство Беларуси начать искренний и всесторонний диалог с широкой общественностью, чтобы избежать дальнейшего насилия.

«Союз будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь», — указано в сообщении.

Как сообщает Euronews, ЕС в настоящее время рассматривает возможность введения санкций против Беларуси.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко по данным экзит-полов набрал более 80% голосов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.