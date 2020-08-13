Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ — Дождь с грозой ожидается в Нур-Султане и Алматы в четверг, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Днем +17+19, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер 0-5, при грозе порывы 10 метров в секунду. Днем +27+29, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Днем +31+33, ночью +15+17.