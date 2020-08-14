Численность населения Казахстана на 1 июля составила 18,76 млн человек

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 июля 2020 года составила 18,76 млн человек, следует из сообщения статкомитета министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность населения страны на 1 июля 2020 г. составила 18760,2 тыс. человек, в том числе городского – 11040,2 тыс. (58,8%), сельского – 7720 тыс. (41,2%) человек. По сравнению с 1 июля 2019г. численность населения увеличилась на 252,3 тыс. человек или 1,4%», — говорится в документе.

За январь-июнь сальдо миграции населения – отрицательное (-3 917 человек): прибыло в Казахстан 346 556 человек, выбыло – 350 473 человека, уточняют статистики.