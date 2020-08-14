Социальное дистанцирование и строгий карантин вызывают тревогу и депрессию

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Социальное дистанцирование и ограничение физической активности из-за карантина привело к развитию тревожности и депрессии, сообщает United Press International.

«Количество тревожных и депрессивных расстройств увеличилось во время карантина этой весной из-за социального дистанцирования и снижения физической активности, показали два опроса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что согласно исследованию, проведенному американским Центром по контролю и профилактике заболеваний, 41% опрошенных пожаловались на ухудшение своего психологического состояния.

«41% участников опроса, проведенного американским Центром по контролю и профилактике заболеваний, сообщили по крайней мере об одном психологическом или поведенческом расстройстве, вызванном пандемией COVID-19. Еще 31% указали, что у них были симптомы тревожного или депрессивного расстройства, а 26% испытывали симптомы посттравматического расстройства или стресса. Кроме того, 11% респондентов заявили, что они «серьезно подумывали о самоубийстве» в месяц, предшествовавший проведению опроса. Чуть более 13% респондентов заявили, что они «начали или увеличили употребление психоактивных веществ, чтобы справиться со стрессом или эмоциями, связанными с пандемией. В опросе принимали участие 5500 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе второго исследования, проведенного Университетом штата Вашингтон, были опрошены почти 4 тыс. пар близнецов. 42% из них сообщили о снижении уровня физической активности, 31% — о том, что уровень их физической активности не изменился и 27% — о том, что он повысился. При этом у тех, кто сообщил о снижении уровня физической активности, также имели более высокий уровень стресса и тревоги.

«Оба доклада связывали рост жалоб на ухудшение психического здоровья с усилением социальной изоляции из-за COVID-19 и мерами социального дистанцирования, принятыми для борьбы с распространением этой болезни», — отмечается в публикации.