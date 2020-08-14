ЦИК Беларуси огласил итоги выборов – Лукашенко переизбран на пост президента

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси огласила итоговые результаты президентских выборов, передает корреспондент агентства.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме в пятницу.

По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, за его главного конкурента – Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.