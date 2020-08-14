Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1944,25.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 13,25.

Стоимость унции золота в евро составила 1640,17 (+7,7), а в британских фунтах – 1482,3 (+6,24).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.