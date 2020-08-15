Талдыкорган. 15 августа. КазТАГ — Карантин вновь продлили в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) области.

«Продолжить карантин в Алматинской области, и поэтапно ввести смягчение карантинных мер», — говорится в субботу в постановлении, подписанное главным санитарным врачом Алматинской области Ергали Сыдымановым.

Согласно документу, режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.