Работа трех пунктов пропуска приостановлена на казахстанско-китайской границе

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Талдыкорган. 15 августа. КазТАГ — Работа трех пунктов пропуска приостановлена на казахстанско-китайской границе, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В связи с введением правительством Синьцзян-Уйгурского Автономного Района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) строгих карантинных мер приостановлена работа пунктов пропуска «Бахты», «Майкапчагай» и «Кольжат», что привело к увеличению нагрузки на пункт пропуска «Нур жолы», — говорится в сообщении в субботу.

По данным МИИР, СУАР КНР установлен следующий алгоритм заезда транспортных средств во время карантина:

1) казахстанские седельные тягачи будут въезжать на территорию КНР и оставлять прицепы для осуществления погрузки;

2) седельные тягачи на время погрузки прицепа покидают территорию КНР и ожидают на территории РК;

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3) китайские специальные транспортные средства будут вывозить прицепы, после их загрузки на территорию РК.

«В данном технологическом процессе разрешено задействовать полуприцепы, рефрижераторы и траллы, за исключением транспортных средств, у которых не отделяется кузов от тягача («тандем»)», — следует из сообщения.

В ведомстве отметили, что указанные меры «усложнили процесс перевозок грузов и привели к скоплению автотранспортных средств на пункте пропуска «Нур жолы».

«Государственными органами РК (МИД, МИИР, КГД МФ, ПС КНБ, акимат Алматинской области) проводятся соответствующая работа с правительством СУАР и центральными исполнительными органами КНР. Грузоотправителям, грузополучателям и перевозчикам необходимо учесть данную информацию при планировании перевозки грузов в/из КНР до решения вопроса функционирования всех пунктов пропуска», — проинформировали в МИИР.

Кроме того, согласно пункту 25 правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении, утвержденных приказом ИО министра по инвестициям и развитию РК от 27 марта 2015 года, иностранные разрешения на перевозку грузов подлежат возврату в территориальный орган по месту их выдачи по истечение 50 календарных дней с момента получения, в независимости от их использования, так как с такими разрешениями перевозчики не смогут выехать с территории РК.

«Данная норма действует с 11 июня», — резюмируется в сообщении.

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