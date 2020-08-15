В Кремле опасаются, что Лукашенко могут отстранить от власти

Алматы. 15 августа. КазТАГ — В Кремле опасаются, что президента Беларуси Александра Лукашенко могут отстранить от власти, сообщает Bloomberg.

«Возможности России сохранить влияние в своем ближайшем союзнике сужаются, поскольку власть президента Беларуси Александра Лукашенко ослабляется на фоне растущих народных протестов против его 26-летнего правления. Некоторые в Кремле опасаются, что Лукашенко может быть отстранен от должности, по словам трех человек, знакомых с ситуацией, в результате чего Россия будет изо всех сил стараться поддерживать свои особые отношения с жизненно важным буфером против Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении в субботу.

По словам другого человека, близкого к Кремлю, другие считают, что его жестокое подавление противников контрпродуктивно, но в конечном итоге, вероятно, сохранит его у власти, по крайней мере, на какое-то время.

«Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема», — сказал глава совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Как отмечается, до тех пор, пока на этой неделе протесты, последовавшие за заявлением президента Беларуси об убедительной победе на выборах 9 августа, не переросли в крупнейшие из когда-либо наблюдавшихся в стране – несмотря на беспрецедентную по своей жестокости репрессию со стороны полиции – Кремль делал ставку на то, что Лукашенко снова удастся продлить свое правление. Из-за его жесткой тактики он оказался изолированным на Западе и, следовательно, более зависимым от России.

«Но поскольку демонстрации распространились по стране и переросли в остановки работы на крупных государственных предприятиях, Кремль, по крайней мере, публично пытался хеджировать свои ставки», — следует из сообщения.

По данным ТАСС, в то время как Лукашенко заявил в пятницу, что у него нет планов уезжать, некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможности бегства в Россию в случае их свержения, по словам двух человек в Москве, знакомых с разговорами. Сделав уступку Москве, правительство Лукашенко в пятницу освободило 32 россиян, задержанных до голосования по обвинениям в том, что они планировали разжечь беспорядки.

Как сообщается, Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину в субботу, и они выразили уверенность, что проблемы в Беларуси скоро будут решены.

«Главное, чтобы деструктивные силы, стремящиеся навредить взаимовыгодному сотрудничеству наших двух стран, не воспользовались этими проблемами», — говорится в заявлении Кремля.

В телевизионном выступлении перед звонком Лукашенко назвал протесты «иностранной интервенцией», которая может представлять угрозу и для России.

Европейский союз в пятницу отклонил результаты голосования и дал понять, что готов ввести санкции в отношении Беларуси. Он снял их в 2015 году в попытке наладить отношения со стратегически важной бывшей советской страной.

«Силы безопасности в основном оставались в стороне, поскольку в пятницу усилились протесты, и власти освободили задержанных, очевидно, в попытке ослабить напряженность. Но в телевизионных комментариях Лукашенко повторил, что протесты были спровоцированы иностранцами «с криминальным прошлым», и сказал гражданам не выходить на улицы, «пока мы наведем порядок», — резюмируется в сообщении.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.