Алматы. 15 августа. КазТАГ — С каких объектов снимут ограничительные меры в Алматы с 17 августа, уточнили в пресс-службе акимата города.

«По итогам заседания государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, и с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, в Алматы разработан план поэтапного снятия карантинных мер. (…) Принято решение о поэтапном возобновлении (кроме выходных дней) с 17 августа деятельности следующих субъектов: ТРЦ, торговых домов (бутики), торговых сетей, магазинов свыше 500 кв. м, продовольственных и непродовольственных рынков закрытого типа (заполняемость не более 30%, 4 кв. м на одного посетителя); детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров (группы – не более пяти человек, по записи)», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Также сообщается, что к работе (кроме выходных дней) вернутся объекты сферы услуг: салоны красоты, парикмахерские, объекты, оказывающие косметологические услуги; СПА-центры (4 кв. м на одного посетителя, по предварительной записи), фитнес-центры без бассейнов (до 5 кв .м на одного посетителя, не более 50% мощности, по предварительной записи), бани, сауны без бассейнов (заполняемость не более 50%, 4 кв. м на одного посетителя), а также аттракционы на открытом воздухе.

«Для возобновления деятельности предпринимателям необходимо ознакомиться с требуемыми санитарными нормами и пройти обязательную регистрацию на сайте infokazakhstan.kz. В случае согласия с требованиями, подтвердить готовность объекта и гарантию соблюдения прописанных норм путем подписания уведомления электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя», — следует из сообщения.

Вместе с тем открытие крупных торговых объектов свыше 2 тыс. кв. м, а также непродовольственных и продовольственных рынков крытого типа разрешено только после прохождения оценки готовности объекта и получения акта соответствия санитарным нормам. Оценка готовности будет проводиться рабочей комиссией, созданной из числа представителей департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по Алматы, управления предпринимательства и инвестиций Алматы, акиматов районов Алматы и палаты предпринимателей Алматы.

«Согласно новым требованиям, подача уведомления на сайте infokazakhstan.kz также распространяется на уже действующие объекты бизнеса ранее разрешенных отраслей. Прием заявок на сайте открыт с 15 августа», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе акимата напомнили, что деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые) разрешена только на открытом воздухе, с количеством не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий; допускается работа «на вынос» и доставка еды.

«Вместе с тем в городе по-прежнему сохраняется запрет на: проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому; конференций, выставок, форумов; на работу баров, банкетных залов, развлекательных учреждений (караоке, кальянные, бильярдные, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, фудкорты, кинотеатры и прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, детские игровые площадки, батуты и другие); объектов культуры, музеев, религиозных объектов, а также бассейнов городских и общественных пляжей, открытых аквапарков», — уточнили в акимате Алматы.

Кроме того, принимая во внимание, что карантинные меры в мегаполисе по-прежнему продолжаются, к основным действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, принят ряд дополнительных мер:

— тестирование – до 10% сотрудников каждого предприятия, что позволит снизить риск заболеваемости среди трудовых коллективов. На сайте infokazakhstan.kz будет размещен перечень 12 медицинских лабораторий с указанием мощности и прайса на услуги. Тестированием планируется охватить порядка 25 тыс. работников крупных системообразующих предприятий;

— видеомониторинг – видеонаблюдение по соблюдению санитарных норм (масочный режим, социальная дистанция, температурный режим). В рамках данной задачи создан ситуационный центр на базе ЦП Qolday с подключением к серверным мощностям АО «Казахтелеком». В настоящее время был проинспектирован 61 объект бизнеса, из них 29 подключены к системе видеомониторинга (дополнительно планируется подключить еще 21 объект);

— общественный контроль – в целях привлечения населения к массовому соблюдению санитарных норм будут созданы рабочие группы по примеру общественного проекта «СтопХам». Данные группы будут проводить обследование объектов для выявления нарушений санитарных норм, а также проводить разъяснительную работу по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и т.д.

Также сообщается, что для общего мониторинга ситуации будет создана тепловая карта, на базе которой планируется формировать оценку по каждому объекту и присваивать категории соответствия санитарным требованиям:

Зеленая – полное соответствие санитарных нормам (в случае установки системы видеомониторинга и проведение ежемесячного тестирования работников не менее 10% от общего количества);

Оранжевая – частичное соответствие (в случае установки системы видеомониторинга либо проведение ежемесячного тестирования работников не менее 10% от общего количества);

Красная – несоответствие санитарным нормам (выявление нарушений в результате проведения обследований общественного контроля).