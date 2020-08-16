Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына

Нур-Султан. 16 августа. КазТАГ — Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дарига Назарбаева – подтвердила смерть своего сына Айсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — сказала Назарбаева в воскресенье.

16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева в Лондоне. По предварительным данным, у внука Елбасы произошла остановка сердца.

По данным ряда источников, Айсултана Назарбаева похоронят 17 августа в Алматы.