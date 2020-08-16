Дарига Назарбаева подтвердила смерть сына

Новости 143 0
Коммуникативная ошибка Ергали Сыдыманова Коммуникативная ошибка Ергали Сыдыманова
1335

Нур-Султан. 16 августа. КазТАГ — Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дарига Назарбаева – подтвердила смерть своего сына Айсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — сказала Назарбаева в воскресенье.

16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева в Лондоне. По предварительным данным, у внука Елбасы произошла остановка сердца.

По данным ряда источников, Айсултана Назарбаева похоронят 17 августа в Алматы.

Похожие материалы:

  1. В Лондоне скончался Айсултан Назарбаев
  2. Умерший в Лондоне Айсултан Назарбаев ранее выражал опасения за свою жизнь
  3. Родственники погибшей под винтом катера простили сына депутата в ЗКО
  4. Умер экс-кандидат в президенты Казахстана Мусагали Дуамбеков
  5. 21 человек умер за сутки от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...