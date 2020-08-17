Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ – Поэтапное смягчение карантина началось в Казахстане, передает корреспондент агентства.

1. С понедельника возобновляют работу во всех регионах:

— ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя);

— салоны красоты, парикмахерские, СПА центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 кв.м. на 1-го посетителя по предварительной записи);

— фитнес центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 кв. метров на 1 посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость,4 кв. м. на 1-го посетителя);

— детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более 5 чел., по записи);

— дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 чел.);

— аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников.

2. С 17 августа разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 чел.) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубные команды (не более 30 чел., проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).

3. С 17 августа т.г. возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

4. Сохраняется запрет на:

— проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому;

— работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых:

— деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

— на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;

— работу религиозных объектов;

— передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

5. В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры.