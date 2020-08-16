Алматы. 16 августа. КазТАГ — Горячую воду частично отключат в Наурызбайском районе Алматы на пять дней, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС).

«с 17 по 21 августа будет ограничена подача горячей воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в микрорайоне «Шугыла», ЖК «Премьера», ЖК «Алма сити» в контуре улиц Жакыбаева – Жуалы – Строительная – Белжайлау», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

В АлТС уточнили, что временное отключение горячей воды связано с плановыми ремонтными работами на газопроводе в Наурызбайском районе Алматы, к которому подключена котельная «Премьера».