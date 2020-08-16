Горячую воду частично отключат в Наурызбайском районе Алматы на пять дней

Новости 99 0

Алматы. 16 августа. КазТАГ — Горячую воду частично отключат в Наурызбайском районе Алматы на пять дней, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС).

«с 17 по 21 августа будет ограничена подача горячей воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в микрорайоне «Шугыла», ЖК «Премьера», ЖК «Алма сити» в контуре улиц Жакыбаева – Жуалы – Строительная – Белжайлау», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

В АлТС уточнили, что временное отключение горячей воды связано с плановыми ремонтными работами на газопроводе в Наурызбайском районе Алматы, к которому подключена котельная «Премьера».

Похожие материалы:

  1. Горячую воду временно отключат в двух районах Алматы
  2. Движение частично перекроют на улице Кенесары в Нур-Султане до 28 августа
  3. МЗ РК: Пять новых препаратов для амбулаторного лечения КВИ будут доступны через 10 дней
  4. Горячую линию о фактах по деятельности нацпарков организовали в Казахстане
  5. Вы же под видом дезинфекции льете на улицы обычную воду – жительница Шымкента

Новости партнеров

Загрузка...