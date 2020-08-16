Нур-Султан. 16 августа. КазТАГ — Поэтапное смягчение карантина начнут в Нур-Султане с 17 августа, сообщает пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) столицы.

«Постановляю в целях стабилизации эпидемиологической ситуации, снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и предотвращения ее распространения среди населения Нур-Султана начать с 17 августа поэтапное смягчение ограничительных карантинных мер», — говорится в воскресенье в постановлении, подписанном главным государственным санитарным врачом Нур-Султана Айгуль Шагалтаевой.

При этом санврач постановила продолжить соблюдение следующих требований жителями Нур-Султана, в том числе:

— запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, собраний, сходов и др.;

— проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более пяти человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

— запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей региона, за исключением групп из не более трех человек или членов одной семьи, а также купание на пляжах;

— ограничение на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет;

— разрешение на прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами из не более трех человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

— при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдение дистанции и использованию антисептиков;

В свою очередь акимату Нур-Султана, палате предпринимателей Нур-Султана (по согласованию), руководителям территориальных управлений ДККБТУ Нур-Султана Шагалтаева постановила обеспечить:

— возобновление деятельности объектов на основании акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

— размещение на видном месте на входе на объект акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

— информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

— использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

— размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

— внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями;

— после запуска работы электронного портала InfoKazakhstan, при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу акта на возобновление деятельности объектов бизнеса.

«Настоящее постановление вступает в силу с 17 августа», — резюмируется в документе.

С полным текстом постановления о поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер в Нур-Султане можно ознакомиться здесь.

Напомним, 13 августа государственная комиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер в Казахстане с 17 августа.