Нур-Султан. 16 августа. КазТАГ — Телерадиовещание приостановят в Казахстане 19 августа, сообщается на сайте национального оператора РК в области телерадиовещания «Казтелерадио».

«19 августа с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — говорится в сообщении.

В «Казтелерадио» напомнили, что планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей проводятся ежеквартально.

«Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств», — резюмируется в сообщении.

Нацоператор принес извинения «за временные неудобства».