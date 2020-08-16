Умерший в Лондоне Айсултан Назарбаев ранее выражал опасения за свою жизнь

Алматы. 16 августа. КазТАГ – Умерший в Лондоне внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Айсултан Назарбаев ранее выражал опасения за свою жизнь, передает корреспондент агентства.

«В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо как отца моего в камере повесят», — написал Айсултан Назарбаев 22 января на своей странице в Facebook, чем прервал свое длительное молчание.

Позже он опубликовал ряд других постов на своей странице в социальной сети.

Кроме того, в интервью мультимедийному порталу SilkRoad Айсултан Назарбаев рассказал, что его пытались похитить.

2 февраля Айсултан Назарбаев сообщил, что с 2016 года находится «в постоянном прессинге со стороны семьи и, так называемых, около окружаемых людей».

13 февраля сын спикера сената Дариги Назарбаевой Айсултан Назарбаев попросил политическое убежище в Великобритании.

«В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры – я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!» — написал внук Назарбаева.

Последний пост на странице Айсултана Назарбаева датируется 17 июля – в нем он сообщает о коррупции в корпорации «Казахмыс» и группе KAZ Minerals PLC, отмечая, что у него есть «уйма документации» о фактах обворовывания денег «Казахстана и его народа».

16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева в Лондоне. По предварительным данным, у внука Елбасы произошла остановка сердца.

По данным ряда источников, Айсултана Назарбаева похоронят 17 августа в Алматы.