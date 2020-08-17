Экс-зампред правления «Транстелекома» назначен вице-министром сельского хозяйства РК

Новости 86 0
Пятимесячная депрессия продлена еще на две недели Пятимесячная депрессия продлена еще на две недели
2992

Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ — Экс-заместитель председателя правления АО «Транстелеком» Руслан Манатаев назначен вице-министром сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Манатаев Руслан Ергалиевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Манатаев в разные годы работал в коммерческих структурах. В 2014-2017 годах он работал управляющим директором, советником президента АО «Транстелеком», в 2017-2018 годы – директором ТОО «Астана-новые технологии-2008».

До нового назначения с 2018 года по настоящее время Руслан Манатаев занимал должности управляющего директора по ИТ-решениям, вице-президента по телекоммуникациям, заместителя председателя правления АО «Транстелеком».

Похожие материалы:

  1. Экс-зампред правления СПК «Каспий» назначен замакима Шымкента
  2. Бывший председатель правления «КазПочты» стал заместителем министра в МВД РК
  3. Назначен новый председатель комитета казначейства министерства финансов Казахстана
  4. Переименованную «Астана ЭКСПО-2017» возглавил бывший зампред ее правления
  5. Назначен новый вице-министр труда и соцзащиты населения Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...