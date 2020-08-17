Новый отбор в президентский молодежный кадровый резерв поручил провести Токаев в 2021 году

Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ — Новый отбор в президентский молодежный кадровый резерв поручил провести президент РК Касым-Жомарт Токаев в 2021 году, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову. (…) Токаев дал поручение провести в 2021 году еще один конкурсный отбор в «Президентский молодежный кадровый резерв», уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов», — говорится в сообщении в

Также сообщается, что президент заслушал отчет об основных направлениях деятельности агентства.

«Анар Жаилганова доложила о формировании кадровой политики административной государственной службы, контроле над соблюдением госслужащими отраслевого законодательства и этических норм, а также о ситуации с качеством оказания госуслуг. Глава государства поручил продолжить работу с «Президентским молодежным кадровым резервом», осуществлять мониторинг трудоустройства его участников и регламентировать условия их пребывания в составе резерва», — резюмируется в сообщении.