Алматы. 18 августа. КазТАГ – Беларусь развернула вооруженные силы на границе с Западом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«18 августа Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности заявил, что боевые подразделения белорусской армии на западной границе страны приведены в полную боевую готовность», — говорится в сообщении во вторник.

Как сказал Лукашенко, «появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит».

«Когда мы в минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав, и слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы и привели их в полную боевую готовность. Министр обороны доложил, что все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств», — заявил Лукашенко.