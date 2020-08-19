Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ – Срок регистрации ввезенных в Казахстан из Армении автомобилей истекает 1 сентября, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.

«До 1 сентября по всей стране проводится регистрация транспортных средств, ввезенных из Армении. Регистрации подлежат автомобили с левосторонним рулем, зарегистрированные в уполномоченном органе Армении на граждан Казахстана, и завезенные до 1 февраля 2020 года. При этом отсутствуют все ранее предусмотренные законом сборы за первичную регистрацию, утилизационный сбор и таможенные пошлины. Кроме того, в дальнейшем никаких обязательств по уплате сборов в рамках данной регистрации не возникнет», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2020 года МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.

10 марта стало известно, что Армения усилила контроль над регистрацией авто на иностранцев после обращения Казахстана.

21 мая в МВД сообщили, что срок временной регистрации ввезенных из Армении автомобилей в Казахстане продлили на два месяца.