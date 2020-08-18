Вода Капшагая уменьшилась на 2 млрд кубометров в 2020 году из-за ситуации в Китае

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Талдыкорган. 18 августа. КазТАГ – Вода в Капшагайском водохранилище уменьшилась на 2 млрд кубометров в 2020 году из-за ситуации в Китае, сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана в ответ на запрос агентства.

«Фактический объем водохранилища на сегодня составляет 14 640 млн кубометров, приток – 374 кубометров в секунду, сброс – 500 кубометров в секунду. Объем водохранилища меньше на 2 млрд, чем в прошлом году, это объясняется тем что на территории КНР в бассейне реки Иле начался маловодный цикл», — сообщили в пресс-службе МЭГПР редакции МИА КазТАГ во вторник.

Ранее в социальных сетях появились фотографии Капшагайского водохранилища, на которых видно, что объем воды уменьшился.

«Нужно водяное перемирие. Вода уходит. Уровень метра на 2,5 ниже обычного», — написал житель Алматы Искандер Кубеев, который опубликовал фотографии и видео на своей странице в социальной сети.

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