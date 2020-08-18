Правила деятельности журналистов и отличительные знаки на мирных собраниях утверждены в РК

Нур-Султан. 18 августа. КазТАГ – Правила деятельности журналистов и отличительные знаки на мирных собраниях утверждены в Казахстане, сообщается на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.

«Порядок деятельности журналиста, присутствующего на мирных собраниях: 3. При осуществлении своей деятельности по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, журналист имеет при себе удостоверение журналиста, а также осуществляет ношение одного либо нескольких отличительных знаков по форме, утвержденной в соответствии с подпунктом 13-4) статьи 4-3 закона», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, для обеспечения профессиональной деятельности журналиста (интервьюирование, брифинги), местный исполнительный орган в ряде случаев принять меры по обеспечению журналистов оперативным пресс-центром.

«1) если предполагаемое количество участников мирного собрания, заявленное в уведомлении о проведении мирных собраний или заявлении о получении согласования, оформленными в соответствии со статьями 10 и 12 Закона Республики Казахстан от 25 мая 2020 года «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», превышает 200 человек;

2) по запросу средств массовой информации, направляемому в местный исполнительный орган.

Запрос средств массовой информации направляется в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения мирного собрания, в произвольной форме с указанием количества журналистов.

5. Оперативным пресс-центром является место (территория), которое соответствует следующим условиям:

1) ограничение лентой;

2) обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью:

3) обеспечение электроснабжением:

4) обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов

внутренних дел в случае угрозы жизни и здоровью.

6. Журналист, осуществляет свою деятельность по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных

собраниях для средств массовой информации, как на месте (территории) Оперативного пресс-центра, так и за его пределами.

7. В целях сопровождения журналистов к Оперативному пресс-центру, содействия журналистам в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности

журналистов, местный исполнительный орган обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания.

8. Лица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан», — уточняется в информации.

Также утверждены формы отличительных знаков журналиста.

«Формами отличительных знаков журналиста являются жилет, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость.

1. Жилет:

Описание:

1) цвет — ярко-синий:

2) впереди и на спине жилета по горизонтали прошиты две светоотражающие полоски, шириной не менее 20 мм.

Впереди и на спине жилета над светоотражающими полосками располагается надпись «PRESS».

Размер надписи: «PRESS» — высота буквы не менее 40 мм на передней части, на спине — не менее 60 мм, ширина буквы не менее 50 мм, толщина шрифта не менее 12 мм. Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом Arial из светоотражающей ткани серебристого цвета.

2. Нарукавная повязка

Описание:

1) цвет — ярко-желтый;

2) в центре располагается надпись «PRESS».

Размер надписи: «PRESS» — высота буквы не менее 40 мм, ширина буквы не менее 30 мм, толщина шрифта не менее 12 мм.

Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом Arial черного цвета.

3. Наклейка:

Описание:

1) наклейка представляет собой форму прямоугольника шириной не менее 280 мм, высотой не менее 100 мм;

2) цвет фона — синий;

3) в центре располагается надпись «PRESS».

Размер надписи: «PRESS» — высота буквы не менее 40 мм, ширина буквы не менее 30 мм, толщина шрифта не менее 12 мм.

Надпись выполняется латинскими буквами, изготавливается шрифтом Arial из светоотражающей ткани серебристого цвета», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 25 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

17 июня МИОР представило проект правил деятельности журналиста, присутствующего на мирных собраниях, согласно которым, отличительными знаками журналистов предложено сделать синие наклейки, ярко-синие жилеты и ярко-желтые нарукавные повязки. 27 июня был представлен другой проект, согласно которому, организаторов мирных собраний в Казахстане предлагалось обязать носить зеленые жилеты, однако уже через две недели – 12 июля стало известно, что планы изменились – теперь организаторов мирных собраний предлагают обязать носить бордовые жилеты.

5 августа стало известно, что министерство информации и общественного развития Казахстана официально получило право утверждать правила работы журналистов на митингах.