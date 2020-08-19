Правила о требовании удостоверения личности при продаже сигарет и алкоголя изменили в РК

Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ — Правила о требовании удостоверения личности при продаже сигарет и алкоголя изменили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Продавец алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в случае возникновения сомнения в достижении покупателем двадцати одного года: 1) требует предъявления документа, удостоверяющего личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина); 2) отказывает в продаже алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина)», — говорится в приказе министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова от 19 августа.

Согласно документу, контроль за исполнением настоящего приказа возложен на курирующего вице-министра торговли и интеграции РК.

Напомним, предъявление удостоверения требовалось при покупке сигарет и алкоголя у всех покупателей, независимо от возраста, согласно новому Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, и вызвала недовольство среди казахстанцев.