Создан оперштаб для оказания помощи казахстанским студентам, обучающимся за рубежом

Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ — Создан оперативный штаб для оказания помощи казахстанским студентам, обучающимся за рубежом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В настоящее время продолжающаяся эпидемия коронавируса в мире создает определенные трудности для казахстанских студентов, обучающихся за рубежом. Во многих странах приостановлено регулярное авиационное и транспортное сообщение, запрещен въезд для иностранных граждан, сохраняется режим карантина. Зарубежные учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения для иностранных студентов. В этой связи для координации и оказания помощи казахстанским студентам в МИД создан оперативный штаб, куда вошли как сотрудники центрального аппарата, так и консульские работники за рубежом», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве отметили, что консулы в странах пребывания устанавливают связь с каждым университетом и выясняют предлагаемый формат обучения для иностранных студентов.

Вместе с тем, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, штаб МИД находится в контакте с иностранными посольствами, аккредитованными в Казахстане.

«Штабом оказывается содействие нашим студентам по установлению связи с университетами, в получении виз, в вопросах въезда в ту или иную страну и пересечение границы и т.д. По всем вопросам просим студентов и их родителей обращаться в оперативный штаб МИД РК по следующим контактам: +7 (7172) 72-00-46, 72-00-47, 72-05-49, электронная почта – covid19@mfa.kz», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 7 августа сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса до улучшения эпидемиологической ситуации временно приостановле н въезд в Россию граждан Казахстана, в том числе студентов.

12 августа в министерстве образования и науки (МОН) РК сообщили, что обучающимся за рубежом студентам Казахстана помогут перевестись в отечественные вузы.

17 августа в посольстве РК в РФ сообщили, что обучающимся в российских вузах казахстанцам предложили

начать учебу дистанционно.