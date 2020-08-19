Токаев поручил установить запрет на применение УДО для коррупционеров

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Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил установить запрет на применение условно-досрочного освобождения (УДО) для коррупционеров, передает корреспондент агентства.

«На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления», — написал Токаев на своей странице в Twitter в среду.

Напомним, 19 августа президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, где задержание акимов областей по делам о коррупции назвал тревожным симптомом. Также он заявил, что людям ни к чему красивые рапорты о задержании, когда уже похищены миллиарды. Глава государства поручил сообщать о пассивных в борьбе с коррупцией руководителях, а также уделить особое внимание вопросу дальнейшей интеграции баз данных. Также президент заявил, что воспрепятствование законному бизнесу является тягчайшим госпреступлением.

 

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