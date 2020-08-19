Списание пени по налогам на транспорт, имущество и землю для физлиц началось в РК

Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ — Списание пени по налогам на транспорт, имущество и землю для физлиц началось в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства финансов (МФ) РК.

«С 19 августа стартовала акция для физических лиц по списанию пени, начисленных налоговыми органами, по налогам на транспорт, имущество и землю. Соответствующий закон принят 2 июля, акция продлится до 31 декабря. Главным условием списания пени является уплата физическими лицами сумм основного долга по налогу. Пеня списывается по тому виду налога, по которому будет уплачена недоимка. (…) По предварительным подсчетам комитета государственных доходов, более 1,2 млн граждан смогут воспользоваться налоговой амнистией в текущем году», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В ведомстве напомнили, что аналогичная акция проводилась в 2019 году и, также стартовав в августе, завершилась в конце года.

«В результате 755,7 тыс. физическим лицам, уплатившим сумму основного долга в размере Т15,9 млрд, налоговыми органами было списано Т3,1 млрд пени. Это позволило части населения снять ограничения и аресты на имущество, расчетные счета в банках, наложенных налоговыми органами в разное время», — следует из сообщения.

Как отмечается, учитывая положительный социальный эффект, полученный за четыре месяца (именно столько проводилась прошлогодняя акция), глава государства 6 апреля поручил правительству провести повторно налоговую амнистию для физических лиц в текущем году.

«Чтобы списать сумму пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля, и сумму пени, начисленной на сумму недоимки, образованной по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства за налоговые периоды до 1 января обращаться никуда не нужно. Достаточно уплатить основную сумму долга, пеня будет списана автоматически», — резюмируется в сообщении.