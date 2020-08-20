Инсульт, инфаркт и коронавирус исключили врачи при обследовании Навального

Алматы. 20 августа. КазТАГ – Инсульт, инфаркт и коронавирус исключили врачи при обследовании российского политика Алексея Навального, сообщает ТАСС.

«В настоящее время, учитывая данные лабораторно-клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований, консультаций специалистов, в том числе федеральных экспертов (…), мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму. Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данные за какие-то инфекционные поражения, в том числе ковид-инфекцию», — сказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко в четверг.

Ранее сообщалось, что Навальный госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Пресс-секретарь предполагала, что Навального могли отравить.

Алексей Навальный пробыл в Сибири несколько дней: сначала он был в Новосибирске, где мог собирать материал для расследования о депутатах от «Единой России».

Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии и получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.