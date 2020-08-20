Наиб имам Центральной мечети Алматы напомнил о продлении ограничений на посещение мечети

Алматы. 20 августа. КазТАГ – Наиб имам Центральной мечети Алматы Ермек Кокрекбаев напомнил о продлении ограничений на посещение мечети, сообщает региональная служа коммуникаций.

«Предлагается открывать мечети поэтапно с заполняемостью не более 30%, естественно, с соблюдением требования о выделении не менее четырех квадратных метров на каждого молящегося и проведением посетителям всех необходимых эпидпроцедур», — сказал Кокрекбаев в ходе онлайн-брифинга в четверг.

Как уточняется, предложение о частичном открытии мечетей находится на стадии обсуждения.