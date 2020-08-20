Алматы. 20 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Воспитанники алматинских детских домов решили создать движение #НеМолчиСирота, сообщил директор фонда НеМолчи Дети.kz Алмат Мухамеджанов.

«Это касается и детских домов, и патронатных семей. Дети не могут обратиться напрямую в полицию. Они очень много куда обращались и выходят опять на этого директора. Естественно, опекуну не выгодно подобное положение вещей и, естественно, они начинают говорить, что дети все придумали. Поэтому у детей созрела идея создать некую площадку, на которой они могли бы говорить о своих проблемах, о своих достижениях, делиться опытом, радостью, если где-то что-то у них получилось, потому что не всегда мы взрослые их слышим», — сказал Мухамеджанов на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что воспитанники одного из алматинских детских домов, со счетов которых пропадали деньги, неоднократно обращались в различные государственные органы, в том числе, министерство образования и антикоррупционную службу, и органы финансового контроля, однако, ни одна из этих организаций не перенаправила их заявления в полицию и не посоветовала им обратиться в полицию.

В свою очередь руководитель общественного фонда «Не Молчи» Дина Тансари отметила, что в ОФ группа детей из детского дома, расположенного в алматинском микрорайоне Баганашил, обратилась к НеМолчи.kz в связи с тем, что с их счетов стали пропадать деньги, а ранее в общественную организацию обращались воспитанники детского дома №1 просившие не закрывать их детский дом.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в растрате денег педагога Алматинского областного детского дома задержали в Таразе.