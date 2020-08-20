Названы планируемые в Казахстане размеры МРП, МЗП, базовых пенсий и ВПМ на 2021 год

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Названы планируемые в Казахстане размеры месячного расчетного показателя (МРП), базовых пенсий, минимальный размер заработной платы (МЗП) и величина прожиточного минимума (ВПМ) на 2021 год, передает корреспондент агентства.

«Установить с 1 января 2021 года: 1) минимальный размер заработной платы – Т42 500; 2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – Т18 524; 3) минимальный размер пенсии – Т43 272», — говорится в представленном в четверг проекте закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы».

МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан планируют установить на 2021 год в размере Т2917, а ВПМ для исчисления размеров базовых социальных выплат – в размере Т34 302.

«Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2021 года на 7%; (…) Установить с 1 января 2021 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования – 1,6% от объекта исчисления взносов государства», — сказано также в документе.

Кроме того, с 1 января 2021 года намерены установить месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме Т3 739 военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.