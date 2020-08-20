Ходить в школу без масок ученики смогут лишь через несколько лет, считают эксперты

Алматы. 20 августа. КазТАГ — Ходить в школу без масок ученики смогут лишь через несколько лет, сообщает CNBC.

«Медицинские эксперты предупреждают, что могут пройти годы, прежде чем ученики и учителя смогут вернуться к очному обучению без масок, социального дистанцирования и других мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса без риска вспышки болезни, особенно среди учеников начальных классов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для того, чтобы снизить распространения вируса до достаточно низкого уровня и позволить школам безопасно вернуться к нормальной жизни, необходимо сочетание коллективного иммунитета, вакцины от коронавируса и соблюдения гигиены.

«Необходимо сочетание всех трех этих факторов», — сказал директор образовательного центра по вакцинации детской больницы Филадельфии Пол Оффит.

Как считают специалисты в сфере общественного здравоохранения, коллективный иммунитет вряд ли скоро появится, поскольку, по крайней мере от у 60% до 80% населения должны выработаться антитела.

«Ученые рассчитывают найти безопасную и эффективную вакцину от коронавируса к концу года или в начале 2021 года. Однако медицинские эксперты говорят, что вакцина вряд ли станет «волшебным лекарством». Медицинские эксперты заявили, что чиновники здравоохранения стремятся создать вакцину, которая будет эффективна не менее 75%, а это означает, что некоторые люди все еще могут подвергаться риску заражения Covid-19», — отмечается в публикации.

В свою очередь, специалист по инфекционным заболеваниям доктор Исаак Богоч заявил, что не верит, что на то, чтобы школы вернулись в нормальное состояние, потребуются годы, учитывая миллионы инвестиций, которые вкладываются в разработку вакцин от коронавируса. Однако, он отметил, что очное обучение в прежнем режиме может возобновиться не раньше первой половины следующего года, когда вакцины станут широко доступными.