88% республиканских трасс Казахстана находятся в хорошем состоянии – туркомитет

Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. 88% республиканских трасс Казахстана находятся в хорошем состоянии, заявил комитет индустрии туризма министерства культуры и спорта (МКС) РК.

«В результате работы 88% автодорог республиканского значения было приведено (в 2019 и 2020 годах – КазТАГ) в хорошее и удовлетворительное состояние», — говорится в ответе комитета на официальный запрос МИА КазТАГ.

По данным комитета, аналогичный показатель по дорогам местного значения составил 71%.

Согласно информации, в 2019 году капитальным и средним ремонтом отремонтировано 1,1 тыс. км республиканских и 3,5 тыс. км местных дорог областного и районного значения.

«Однако существуют проблемные вопросы, по которым принимаются системные меры: труднодоступность туристских объектов, недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктуры, неудовлетворительное качество подготовки кадров и специалистов туристской отрасли, распространение инцидентов, связанных с отсутствием культуры отдыха у туристов при посещении туристских объектов», — отмечает комитет индустрии туризма МКС РК.