Алматы. 21 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Ремонт дороги от моста через Малую Алматинку до Медео планируют закончить в сентябре.

«В 2020 году участок от моста до шлагбаума высокогорного комплекса Медео (протяженность 4,533 км) включен в план среднего ремонта с учетом частичной замены блоков (джерси) и ремонтом арычной сети. Планируется завершить в сентябре текущего года», — говорится в ответе комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта (МКС) РК на официальный запрос МИА КазТАГ.

В ведомстве также сообщили, что в 2018 году был проведен капитальный ремонт моста протяженностью 60 м через реку Малая Алматинка автодороги Медео – Чимбулак, построенного в 1982 году и находящегося в аварийном состоянии.