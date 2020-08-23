Алматы. 23 августа. КазТАГ — Казахстанцам разрешили въезжать в Кыргызстан, сообщает «Радио Азаттык».

«В Кыргызстане составили список стран, в которых наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации, что позволяет допуск их граждан в КР. В перечне оказались в основном страны Европы, а также Ближнего Востока и СНГ. Всего в списке 31 страна: Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония», — говорится в сообщении.

Как сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, составить список 20 августа приказало министерство здравоохранения КР.

«Он основан на данных Всемирной организации здравоохранения и министерства иностранных дел КР», — следует из сообщения.

Отмечается, что с 10 августа Кыргызстан возобновил регулярное авиасообщение с Турцией и ОАЭ.

«Переговоры о возобновлении регулярных рейсов ведутся с Россией, Казахстаном, Узбекистаном и Кувейтом», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 13 августа государственная комиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер в Казахстане с 17 августа.

16 августа стало известно, что постановлением главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 15 августа «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» страны, из которых пассажиры прибывают в Казахстан международными авиарейсами, поделили на три категории.

В первую категорию вошли 17 стран (КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Тайланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, ОАЭ, Беларусь, Турция, Египет, Украина, Нидерланды, Россия), гражданам которых разрешили въезжать в Казахстан без ПЦР-тестирования. Для граждан из второй категории стран (Польша, Узбекистан, Таджикистан, а также нерегулярные (эвакуационные и чартерные) рейсы из стран третьей категории) ПЦР обязателен. В третей категории: все страны, за исключением стран из первой и второй категорий.