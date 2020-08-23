Тысячи протестующих в Минске идут к резиденции Лукашенко, сообщается о его эвакуации

Новости 73 0

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Тысячи протестующих в Минске идут к резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщается о его эвакуации, передает корреспондент агентства.

«Живе, Беларусь!» — скандируют тысячи протестующих, которые вплотную приблизились к силовикам, перекрывшим дорогу к резиденции президента.

Многочисленные видео протестующих, требующих отставки Лукашенко, распространяют независимые белорусские СМИ и Telegram-каналы.

«Эвакуация Лукашенко из Дворца началась прямо в эти минуты», — сообщает популярный белорусский Telegram-канал NЕХТА.

Ранее сообщалось, что 23 августа на площади Независимости в Минске проходит

Изобретение пятого колеса Изобретение пятого колеса
3791

«Марш новой Беларуси». В нем принимают участие жители страны, несогласные с результатами выборов и насилием силовиков против мирных демонстрантов, а также рабочие крупных белорусских предприятий. Колонны с бело-красно-белыми и красно-зелеными флагами движутся к центру из разных частей Минска. При этом сообщалось, что с утра город буквально наполнили силовики и военная техника. Административные здания были обнесены металлическими заборами, Стела – колючей проволокой. Через громкоговорители милиция предупреждала, что собрание людей является несанкционированным и что против них может быть применена сила.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят массовые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Коммуникативная ошибка Ергали Сыдыманова Коммуникативная ошибка Ергали Сыдыманова
3256

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.

15 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле опасаются, что Лукашенко могут отстранить от власти.

В этот же день в сети появились видео убийства силовиками безоружного протестующего Александра Тарайковского в Минске.

Похожие материалы:

  1. ЦИК Беларуси огласил итоги выборов – Лукашенко переизбран на пост президента
  2. Лукашенко хочет связаться с Путиным из-за «угрозы не только Беларуси»
  3. Данные экзит-полов: Лукашенко набрал около 80%; в Минске и других городах проходят протесты
  4. Лукашенко прилетел в свой дворец в бронежилете и с оружием в руках
  5. Офис «Яндекса» в Минске заблокировали вооруженные люди в черном

Новости партнеров

Загрузка...